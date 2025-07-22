Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Karabük'te ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında arazinin zorluğu, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir aralıksız devam ediyor.

Karabük-Eskipazar karayolunun Cildikısık mevkisinde Burunsuz köyü yakınlarında saat 16.30 sularında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle doğu ve batı yönlerinde yayılım gösterdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri ve 64 araçla yangına müdahale ediliyor. Havanın kararması nedeniyle helikopter çalışmalarına ara verirken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor. Ekiplerin arazinin engebeli yapısı ve rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlük yaşadığı öğrenilirken, söndürme çalışmaları yaklaşık 6 saattir sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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