Karabük'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük'te saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yer yer harlanan alevler ekiplere zor anlar yaşatırken, yangına karşı ekiplerin cansiparane çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 1 uçak havadan, karadan da 100 araç ve 400 personelle müdahale aralıksız sürüyor. - KARABÜK