Karabük'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları, rüzgarın etkisiyle güçlenerek devam ediyor. 5 helikopter, 1 uçak ve yüzlerce personelle yangına müdahale ediliyor.

Karabük'te saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yer yer harlanan alevler ekiplere zor anlar yaşatırken, yangına karşı ekiplerin cansiparane çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 1 uçak havadan, karadan da 100 araç ve 400 personelle müdahale aralıksız sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
