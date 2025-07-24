Karabük'te Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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Karabük'te başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, yoğun dumanlar havadan müdahaleyi zorlaştırıyor. Birçok ilden gelen ekiplerin canla başla mücadele ettiği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Karabük'te yaklaşık 24 saat önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken yoğun dumanlar havadan müdahaleyi zorlaştırıyor.

Karabük'te orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Yangına çok sayıda ilden gelen ekipler tarafından canla başla müdahale ediliyor.

Öte yandan bölgedeki yoğun dumanlar havadan yapılan müdahaleleri de zorlaştırıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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