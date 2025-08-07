Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te çıkan orman yangınına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan çalışmalar sürüyor.

Karabük'te yaklaşık 4 saat önce çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalar hem havadan hem de karadan sürüyor.

Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale ediliyor.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılmasına neden olan yangını kontrol altına alma çalışmaları hem havadan hem de karadan müdahalelerle sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza

Trafikte skandal görüntüler! Yolu bırakıp kadını izlemeye başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.