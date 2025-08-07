Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Karabük'te yaklaşık 4 saat önce çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalar hem havadan hem de karadan sürüyor.

Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale ediliyor.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılmasına neden olan yangını kontrol altına alma çalışmaları hem havadan hem de karadan müdahalelerle sürüyor. - KARABÜK