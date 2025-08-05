Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te 2 saatte kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Arıcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, arazözler ve iş makinelerinin yanı sıra orman işçileri tarafından da müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında bazı ağaçlar zarar görürken, yeşilden siyaha dönen alanlar dronla görüntülendi. - KARABÜK