Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Karabük'te Arıcak köyü yakınlarında çıkan orman yangını, yapılan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Karabük'te 2 saatte kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Arıcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, arazözler ve iş makinelerinin yanı sıra orman işçileri tarafından da müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında bazı ağaçlar zarar görürken, yeşilden siyaha dönen alanlar dronla görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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