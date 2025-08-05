Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahasiyle kontrol altına alındı.

Arıcak köyü mevkiine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kentin birçok noktasından görülürken, olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve su tankerleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopterle destek verildi. Karadan 20 arazöz ve 114 personel, havadan 3 helikopterle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı personeli Mert Kılıç, dumandan etkilendi. Çevredeki personelin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince teslim alınan işçi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken soğutma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK