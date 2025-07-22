Karabük'te Orman Yangını Hızla Yayılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Eskipazar karayolu üzerindeki Cildikısık mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına itfaiye, su tankerleri ve bir helikopterle müdahale ediliyor.

Karabük- Eskipazar karayolunun Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri, arazöz ve bir yangın helikopteri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 17.30 sıralarında Cildikısık mevkisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden destek ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yangının çıktığı alanın kayalık ve engebeli yapısı karadan müdahaleyi zorlaştırırken, su tankerleri, itfaiye araçları ve bir helikopter aralıksız müdahalesini sürdürüyor.

Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi

Yarın için alarm çanları! Komşuda tatil ilan edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber

15 yıl sonra Avrupa'da mücadele edemeyecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.