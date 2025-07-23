Karabük'te Orman Yangını, Ekipler Seferber Oldu

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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale etmek için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çavuşlar köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye, arazöz ve su tankerleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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