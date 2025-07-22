Karabük'te Orman Yangını: Çok Sayıda İtfaiye ve Helikopter Sevk Edildi

Karabük'te Orman Yangını: Çok Sayıda İtfaiye ve Helikopter Sevk Edildi
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Karabük'te çıkan orman yangını nedeniyle bölgeye itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangının söndürülmesi için helikopter de kullanılıyor.

Karabük'te orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankerleri sevk edildi.

Yangın Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü, dumanlar gökyüzünü kapladı. Bölgeye orman işletme arazözleri ile çok sayıda itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle bölgeye ayrıca yangın helikopteri de sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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