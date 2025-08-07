Karabük'te Orman Yangını: 9 Saat Süren Mücadele Devam Ediyor
Karabük'teki orman yangınında söndürme çalışmaları karadan sürüyor. 600 personelin yanı sıra 6 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale ediliyor. Yangın, Yeşilköy köyü yakınlarında devam ediyor.
Karabük'te çıkan orman yangınında 9 saat geride kalırken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor.
Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangınına 9 saattir 600 personelle müdahale ediliyor. Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi. - KARABÜK
