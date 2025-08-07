Karabük'te Orman Yangını: 9 Saat Süren Mücadele Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangını: 9 Saat Süren Mücadele Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'teki orman yangınında söndürme çalışmaları karadan sürüyor. 600 personelin yanı sıra 6 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale ediliyor. Yangın, Yeşilköy köyü yakınlarında devam ediyor.

Karabük'te çıkan orman yangınında 9 saat geride kalırken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangınına 9 saattir 600 personelle müdahale ediliyor. Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük anlaşmasını o ülke ile imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.