Karabük'te Orman Yangını: 3 Köy Boşaltıldı

Karabük'te Kahyalar köyü mevkiinde çıkan orman yangını hızla ilerliyor. Yangın nedeniyle 3 köy tedbiren boşaltıldı ve havadan karadan yoğun bir müdahale devam ediyor.

Karabük'te Kahyalar köyü mevkiinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor. Yangın nedeniyle 3 köy tedbiren boşaltıldı.

Son bir haftadır yangınlarla boğuşan Karabük'te bu akşam saatlerinde çıkan yeni yangınla havadan ve karadan yoğun bir şekilde mücadele devam ederken, yangın rüzgarın da etkisiyle Aladağ istikameti yönünde ilerliyor. Çıkan yangın sonucu Kahyalar köyü, Saitler köyü ve Kadıköy köyü ile bunlara bağlı mahalleler tedbiren boşaltıldı.

Bölgedeki yangın ve yoğun duman ise dronla havadan görüntülendi. - KARABÜK

