Karabük'te orman yangını böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dron ile böyle görüntülendi

Karabük'ün Kale Köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ormanlık alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevredeki yerleşim yerlerinden rahatlıkla görülürken, yangın bölgesinde sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu öğrenildi