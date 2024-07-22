Karabük'te orman yangını

KARABÜK - Karabük'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Karabük'ün Kale Köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi.