Karabük'te Orman Yangını: 10 Dekar Zarar

Karabük'te Orman Yangını: 10 Dekar Zarar
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Karabük'te Cumayanı Köyü mevkiinde çıkan örtü yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü. Yangına erken müdahale sayesinde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karabük'te ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü.

Olay, Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Köye yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızla müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına Bolu'dan gelen helikopter de havadan destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 10 dekar alana zarar verdiği öğrenilen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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