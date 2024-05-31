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Karabük'te Orman İşçisi Afgan Genç İş Kazasında Hayatını Kaybetti

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Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen iş kazasında orman işçisi 21 yaşındaki Afgan uyruklu genç hayatını kaybetti. Olayın detaylarına göre, iş kazasında yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İncelemeler sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen iş kazasında orman işçisi 21 yaşındaki Afgan uyruklu genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde orman kesim alanında çalışan Afganistan uyruklu Abdulrezzak Rahimi, iş kazasında yaralandı. Yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ve tedavi altına alınan Rahimi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rahimi'nin yapılan otopsisinde vücudundaki kemiklerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edilmesi üzerine, olay günü yanında bulunan Afganistan uyruklu Ahmad Gül, arkadaşlarının yüksekten düşmediğini, kesim sahasında üzerine ağaç devrildiğini belirtti. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası Yaşar Cancan (36) ve Afganistan uyruklu Kayyum Türkmen (25) gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından Yaşar Cancan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kayyum Türkmen'in herhangi bir ilde kaydının olmadığı, Temmuz ayında Karabük İl Göç Müdürlüğüne kimlik işlemleri için randevusunun olduğu tespit edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Karabük Eflani Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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