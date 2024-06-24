Karabük'te operasyon: 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde 13-14 Haziran tarihleri arasında 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde düzenlenen operasyonlarda A.C.D ve A.A. isimli şahısların üstlerinde yapılan aramada 18 adet sentetik ecza, 70 adet uyuşturucu hap ve 10 parça halinde toplam daralı ağırlığı 31,77 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK