Karabük'te Omuz Atma Tartışması Kavgaya Dönüştü

Karabük'te Omuz Atma Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Karabük'te Omuz Atma Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Karabük'te iki grup arasında omuz atma meselesi yüzünden çıkan kavgada, ıstaka, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

"Omuz atma" tartışmasında ıstaka, tekme ve yumruklar havada uçuştu

KARABÜK - Karabük'te iki grup arasında iddiaya göre omuz atma meselesinden çıkan kavgada ıstaka, yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin ayırmak için tuttuğu şahsa diğerlerinin ıstaka, yumruk ve tekmelerle saldırdığı yer alıyor. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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