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Karabük'te Okul Servisleri Denetleniyor

Karabük'te Okul Servisleri Denetleniyor
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliği için okul servis araçlarını denetledi. Yapılan kontrollerle, servislerin yetki belgeleri ve standartları incelendi.

Karabük'te, okul servisleri emniyet ekipleri tarafından denetleniyor.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi. Çocukların ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında yetişmeleri için okul servisleri ile okul ve yurt çevrelerinde denetimler devam ederken, yapılan bu kontrollerde, okul servis araçları yetki belgesi ve standart yönünde incelendi.

Okul ve yurt çevresinde huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için tüm tedbirler alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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