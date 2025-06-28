Karabük'te Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Karabük'te okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza 5000 Evler Mahallesi 75. Sokakta meydana geldi. A.T. idaresindeki 78 S 0026 plakalı okul servisi, Ş.E. idaresindeki 78 AR 218 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. ve 7 yaşındaki E.E. ile okul servisinin sürücüsü A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK