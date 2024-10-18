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Karabük'te Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı, 1.42 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Karabük'te Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı, 1.42 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı ve 1.42 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 1.42 gram metemfetamin ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu yapılan operasyonda yakalanan B.K ve E.K isimli şahısların üst aramasında 3 parça halinde daralı ağırlığı 1.42 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K savcılıkça, B.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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