Karabük'te Narkotik Operasyonları: 9 Gözaltı, 3 Tutuklama

Karabük'te narkotik ekiplerinin düzenlediği 5 ayrı operasyonda 9 şahıs hakkında işlem yapılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha faaliyetleri çerçevesinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezinde gerçekleştirilen ilk operasyonda durumundan şüphelenilen M.C. ve K.E.'nin üzerlerinde yapılan aramada 4 parça halinde 1,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

İkinci operasyonda, Y.A.'nın üzerinde 0,48 gram sentetik kannabinoid hammaddesi bulundu. Şüphelinin ayrıca "hakaret", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Y.A., işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bir diğer operasyonda M.C.'nin üzerinde 10,02 gram metamfetamin ve peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Dördüncü operasyonda, suça sürüklenen çocuk B.E., Z.S., A.O.E. ve E.K.'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 9,33 gram peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 3 adet aseton ve uyuşturucu yapımında kullanılacağı değerlendirilen boş peçete ruloları ele geçirildi. Şüphelilerden B.E. ve Z.S. hakkında TCK 191 kapsamında, A.O.E. ve E.K. hakkında ise TCK 188 kapsamında işlem yapılırken, A.O.E. ve E.K. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Bir diğer operasyonda H.D.'nin üzerinde bin 60 adet sentetik ecza maddesi bulundu. H.D. de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ekiplerin saha çalışmaları sonucunda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan U.O. ile aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.Ü. da yakalanarak cezaevine konuldu. - KARABÜK