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Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Karabük'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü altındaki yaya geçidinde meydana geldi. İsmail A., 78 ABR 937 plakalı motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Hakan K. idaresindeki 78 ACA 227 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile 78 ABR 937 plakalı motosiklet sürücüsünün eşi Tuğçe A. ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail A. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı olan 78 ACA 227 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan K'nin ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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