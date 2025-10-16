Karabük'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Karabük'te, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak ile Kamyon Köprü kesişiminde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 78 ACH 460 plakalı motosiklet ile B.Ş.U. yönetimindeki 78 BU 552 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK