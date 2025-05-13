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Karabük'te Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

Karabük'te Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk
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Karabük'te bir motosiklet sürücüsü, 3 çocuk ile birlikte tehlikeli bir yolculuk yaparken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Karabük'te bir motosiklet sürücüsünün üç çocukla birlikte yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsünün 3 çocukla birlikte yaptığı yolculuğu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kendisinin ve çocukların hayatını tehlikeye atan motosiklettekilerin tehlikeli yolculukları aynı istikamette seyir halinde olan otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde sadece sürücü ile bir çocukta kask bulunduğu yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine sürücünün tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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