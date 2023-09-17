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Karabük'te motosiklet sürücüleri arasında kavga çıktı

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Karabük'te Bulak Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen iki motosiklet sürücüsü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Motosiklet sürücülerin kavgasında yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te iki motosiklet sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay Bulak Kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen iki motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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