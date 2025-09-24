Haberler

Karabük'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karabük'te Orhanbey Caddesi'nde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Orhanbey Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ş.A. idaresindeki 78 SH 817 plakalı motosiklet, F.K. yönetimindeki 78 AAD 288 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

