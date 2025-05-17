Karabük'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Karabük'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te seyir halindeyken otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü tedavi edildi.

Karabük'te seyir halindeyken otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice istikametine seyir halinde olan motosikletli, yan yoldan aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan manevra sırasında kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi.

Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından motosikletlinin tedavisi ayakta tamamlandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.