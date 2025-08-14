Karabük'te Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

Karabük'te Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te seyir halindeki motosiklet, otomobile çarparak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı.

Karabük'te otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki Melih Eren Köse idaresindeki motosiklet, M.T. idaresindeki 78 AZ 156 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü ile Eren Benli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı, Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş! İşte verdiği yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.