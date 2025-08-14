Karabük'te Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

Karabük'te otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki Melih Eren Köse idaresindeki motosiklet, M.T. idaresindeki 78 AZ 156 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü ile Eren Benli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK