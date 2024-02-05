Karabük'te motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen sürücü idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada devrilen motosiklet ve sürücüsünün sürüklendiği yer alıyor. - KARABÜK