Karabük'te Motosiklet Kamyonun Altında Sıkıştı, Yaralı Var

Güncelleme:
Safranbolu'da meydana gelen kazada, motosikletle kamyonun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Safranbolu Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden E.B. idaresindeki 78 ABZ 885 plakalı motosiklet ile S.A. yönetimindeki 74 DL 268 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kamyonun altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

