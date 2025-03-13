Karabük'te Motosiklet Hırsızlığına Karışan 3 Kişi Tutuklandı

Karabük'te meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te Ocak ve Mart ayında meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin B.Y., M.Ç. ve O.Y. olduğunu tespit etti.

Şahıslar düzenlenen operasyon ile yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK