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Karabük'te Motosiklet Hırsızlığına Karışan 3 Kişi Tutuklandı

Karabük'te Motosiklet Hırsızlığına Karışan 3 Kişi Tutuklandı
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Karabük'te Ocak ve Mart aylarında meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla B.Y., M.Ç. ve O.Y.'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Karabük'te meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te Ocak ve Mart ayında meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin B.Y., M.Ç. ve O.Y. olduğunu tespit etti.

Şahıslar düzenlenen operasyon ile yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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