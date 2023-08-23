Karabük'te Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Karabük'te bir hırsızlık zanlısı, sahibinin anahtarını üzerinde bırakıp kısa süre yanından ayrıldığı motosikleti çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Karabük'te hırsızlık zanlısı sahibinin anahtarını üzerinde bırakıp kısa süre yanından ayrıldığı motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bayır Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir hırsızlık zanlısı sahibinin anahtarını üzerinde bırakıp işhanına girmesini fırsat bilerek motosikleti çalıp ortadan kayboldu.

Önce etrafını kolaçan eden zanlı daha sonra motosiklete yöneldi. Geri döndüğünde motosikleti yerinde bulamayan sahibi ise durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine ekipler çalıntı motoru bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan son günlerde motosiklet hırsızlıklarının arttığı iddia edildi. - KARABÜK