Karabük'te Motosiklet Denetiminde 72 Sürücüye Cezai İşlem

Karabük'te yapılan denetimlerde 72 motosiklet sürücüsüne 352 bin 887 TL para cezası uygulandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Nisan Perşembe günü motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetlenen 217 motosiklet ve motorlu bisikletlerden 72'sine 352 bin 887 TL para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi. - KARABÜK