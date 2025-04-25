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Karabük'te Motosiklet Denetiminde 72 Sürücüye Cezai İşlem

Karabük'te Motosiklet Denetiminde 72 Sürücüye Cezai İşlem
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 72 sürücüye toplamda 352 bin 887 TL para cezası kesildi. 217 motosikletten 7'si trafikten men edildi.

Karabük'te yapılan denetimlerde 72 motosiklet sürücüsüne 352 bin 887 TL para cezası uygulandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Nisan Perşembe günü motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetlenen 217 motosiklet ve motorlu bisikletlerden 72'sine 352 bin 887 TL para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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