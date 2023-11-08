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Karabük'te mısır tezgahının yanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Karabük'te Eskipazar ilçesinde bulunan bir mısır tezgahında çıkan yangınla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda bir kişi tutuklandı.