Karabük'te mısır tezgahının yanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı
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Karabük'te Eskipazar ilçesinde bulunan bir mısır tezgahında çıkan yangınla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda bir kişi tutuklandı.
Karabük'te mısır tezgahının yanmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesi Deresoblan köyü Kemikli rampası mevkisinde Y.K.'ya (64) ait mısır tezgahında çıkan yangınla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma tarafından yapılan çalışma sonucunda mısır tezgahı yangınını A.K. (55) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa