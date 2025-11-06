Karabük'te Minibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Haberler

Güncelleme:
Karabük'te bir minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Karabük'te minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Taşkent Caddesi'nden Kapullu Mahallesi yönüne seyreden B.K. idaresindeki 41 BAP 733 plakalı minibüs, karşı yönden gelen G.Y. yönetimindeki 34 EKF 023 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 34 EKF 023 plakalı araçtaki sürücü ile yolcu F.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

