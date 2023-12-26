Karabük'te Minibüs Vinç Yardımıyla Çıkarıldı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan ve korkulukları kırıp Araç Çayı'na düşen minibüs vinç yardımıyla çıkarıldı.

Süleyman Aysan (59) idaresindeki 78 BH 672 plakalı minibüs sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Araç Çayı'na düşmüştü. Aracının üzerine çıkarak boğulmaktan kurtulan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Pazarcılık yaptığı öğrenilen ve sabah tezgah açmak için pazara giden Aysan'ın ekmek teknesi olan aracı vinç yardımı ile 1 saatlik çalışmayla olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK