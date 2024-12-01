Karabük'te Minibüs ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletteki iki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ü. idaresindeki 06 BRY 887 plakalı minibüs, R.B.Ö. idaresindeki 78 AG 951 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan H.E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. - KARABÜK