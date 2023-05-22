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Karabük'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile minibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile minibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu Karayolu Bostanbükü Kavşağı'nda meydana geldi. A.A. sevk ve idaresindeki 78 AAN 501 plakalı minibüs, O.Y. sevk ve idaresindeki 03 AAN 681 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada B.Y. ile H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu Karabük 3. Sayfa Haberler

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