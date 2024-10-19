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Karabük'te Minibüs Devrildi: 7 Çocuk Yaralandı

Karabük'te Minibüs Devrildi: 7 Çocuk Yaralandı
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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs devrildi. Kazada 7 çocuk yaralandı ve ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 7 çocuk yaralandı.

Kaza, Bayır Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. İsmail A. (33) idaresindeki 78 AJ 288 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 7 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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