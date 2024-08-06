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Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. İkinci kaza ise Safrabolu istikametinde gerçekleşti. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. E.S. idaresindeki 78 ABR 762 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyrede C.K. idaresindeki 34 HY 9618 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada sürücü E.S. hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı mevkiide meydana gelen ikinci kazada ise

Safrabolu istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki 34 NVF 83 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan E.O. E. idaresindeki 78 DC 779 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 NVF 83 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.T. yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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