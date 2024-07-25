Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 çocuk yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Emek Mahallesi Kışla Caddesi Gençlik Spor Merkezi önünde meydana gelen ilk kazada İ.G. (69) idaresindeki 06 DPV 465 plakalı cip önce park halindeki 37 RC 178 plakalı otomobile ardından duvara çarptı. Bu sırada araçtan inmeye çalışan S.E.S. (8) isimli çocuk yere düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

100.yıl Mahallesi 1002 Cadde'de meydana gelen ikinci kazada M.Y. idaresindeki 34 FE 9144 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Y. A.(10) isimli çocuğa çarptı. Kazada çocuk hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK