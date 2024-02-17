Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan genç, ölen annesinin cenazesinin başından bir dakika bile ayrılmayarak gözyaşlarına boğuldu.

İlk kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Hamza G. (59) idaresindeki 06 LG 824 plakalı otomobil, Karabük'e seyir halindeyken kontrolden çıkıp yolun sağındaki toprak alanda sürüklenerek takla attı. Ağaca çarparak ters dönen otomobil içinde bulunan sürücü Hamza G. ile oğlu Hüseyin G. (39) yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kazada otomobilde bulunan Emine G. (63) ise aracın altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Öte yandan otomobilin bagajında bulunan LPG tankı ise kazanın şiddeti ile yerinden koparak yola fırladı.

Annesinin cenazesi başında gözyaşı döktü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken oğlu Hüseyin G. ise tedaviyi reddederek dakikalarca annesinin cenazesi başında gözyaşları döktü. Bu sırada itfaiye ve AFAD ekiplerinin aracı kaldırması sonucu yaşlı kadının cesedi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen Hüseyin G., annesinin cenazesinin başından bir dakika bile ayrılmayarak gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, yaşlı kadının cenazesi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoldan çıkarak takla attı

İkinci kaza ise, Karabük-Yenice karayolu, Bolkuş Köyü mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan Ergün O. (44) idaresindeki 78 YE 204 plakalı Hundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılan sürücü Ergün O. (44) ve araçta yolcu olarak bulunan Zekiye O. (61) ve 4 yaşındaki Berat O. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK