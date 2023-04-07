Karabük'te meydana gelen kazada otomobil yan yattı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yattı.

500 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 78 SF 613 plakalı otomobil ile 67 TL 393 otomobil, kavşakta çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle 67 TL 393 plakalı otomobil yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yaralı olmadığı belirlendi. - KARABÜK