Karabük'te Metamfetamin Operasyonu: 8,13 Gram Ele Geçirildi
Karabük'te düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 8,13 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karabük'te düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 8,13 gram metamfetamin ele geçirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve aracında adli arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 8,13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa