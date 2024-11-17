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Karabük'te Mazgal ve Başboş At Trafiği Tehlikeye Attı

Karabük'te Mazgal ve Başboş At Trafiği Tehlikeye Attı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerinden çıkan bir mazgal sürücüler için tehlike oluşturdu. Aynı zamanda caddede koşan başıboş bir at da trafiği tehlikeye attı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kara yolunda sürücüler için tehlike oluşturan mazgal vatandaş tarafından düzeltilirken caddede koşan at ise trafiği tehlikeye attı.

Emek Kavşağı ışıklarında bulunan ve yerinden çıkan mazgallardan biri sürücüler için risk oluşturdu. Bir otomobildeki yolcu kırmızı ışık yandığı sırada inerek mazgalı düzeltti.

Öte yandan Sadri Artunç Caddesinde de başıboş bir at koşarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan at bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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