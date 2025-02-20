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Karabük'te Marketten Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Karabük'te Marketten Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
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Karabük'te bir marketten kedi maması ve gıda maddeleri çalan zanlı, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı.

Karabük'te bir marketten kedi maması ve gıda maddeleri çalan zanlı güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Yakalanarak mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir marketin sahibi H.T., raflardaki mamaların stoklarında sürekli açık çıktığını fark etti. Bunun nedenini araştırmak için güvenlik kameralarını inceleyen market sahibi, bir şahsın mamaları ve gıda maddelerini cebine ve poşetlere doldurup para ödemeden marketten ayrıldığını fark etti. Şahsın bir haftada birkaç kez markete girerek aynı yöntemlerle ürünleri alarak marketten ayrıldığı tespit edildi. H.T., güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise başvururken, polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın Mehmet I. olduğunu tespit ederek, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından zanlı kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mehmet I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ürünleri incelemesi, raflardaki ürünlerden cebine, poşete koyması ve marketten ayrılması yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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