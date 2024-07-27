Karabük'te Makaron ve Tütün Operasyonu

Karabük'te jandarma ekipleri bir iş yeri ve ikamete düzenlediği operasyonda bin 700 adet içi dolu makaron ile 3 bin 500 gram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük'te 'Türkiye Duman Uygulaması' çerçevesinde iş yerlerinde denetim yapıldı.

Denetim sırasında 2 şahsın iş yerinde ve ikametinde yapılan adli aramada kaçak bin 700 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 3 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK