Karabük'te Makaron ve Tütün Operasyonu
Karabük'te jandarma ekipleri bir iş yeri ve ikamete düzenlediği operasyonda bin 700 adet içi dolu makaron ile 3 bin 500 gram tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimde kaçak tütün ve makaronlar bulundu. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te jandarma ekipleri bir iş yeri ve ikamete düzenlediği operasyonda bin 700 adet içi dolu makaron ile 3 bin 500 gram tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük'te 'Türkiye Duman Uygulaması' çerçevesinde iş yerlerinde denetim yapıldı.
Denetim sırasında 2 şahsın iş yerinde ve ikametinde yapılan adli aramada kaçak bin 700 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 3 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK