Karabük'te Makaron Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 5 bin 280 adet makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde bir şahsın ikametine düzenlenen operasyonda birer adet ruhsatsız pompalı tüfek, elektrikli sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 2 kilo 388 gram kıyılmış tütün, bin 880 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron ve 250 adet ambalaj poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK