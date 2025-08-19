Karabük'te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı

Karabük'te maskeli bir kişi, kuyumcu dükkanını soymaya çalışırken iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezindeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Maskeli şüpheli, yanındaki silahı çıkartıp iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu. Durumu fark eden iş yeri çalışanları dalgınlığından faydalandıkları şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
