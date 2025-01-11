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Karabük'te Kuyumcu Soygununda Müşterinin Dalgınlığı Kurtardı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleşen silahlı kuyumcu soygununda, bir müşteri hırsızların dalgınlığından faydalanarak çıkış yapmayı başardı. Olay sırasında hırsızların yüzleri kar maskesiyle gizlenirken, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler ilginç anlara sahne oldu.

Kuyumcu soygununda çalışanlara odaklanan hırsızların dalgınlığından faydalanan müşteri, kendini böyle kurtardı

Soygun öncesi rahatlıkları pes dedirtti

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzlerini kar maskesiyle gizleyen üç kişinin silahlı bir şekilde iş merkezindeki bir kuyumcuya düzenlediği baskında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin altında bulunan kuyumcu dükkanı kar maskeli ve silahlı şahıslar tarafından soyuldu. Şüphelilerin kuyumcuya düzenledikleri baskın güvenlik kamerasına yansırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görüntülerde bir anda iş yerine giren silahlı hırsızların, çalışanları yere yatırmaya çalıştıkları sırada bir müşterinin de çıkışına izin vermeleri şaşırttı. Yaklaşık 3 dakika içerisinde kilolarca altınları çantaya dolduran şüpheliler iş yerinden çıkıp kaçtılar.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygun sırasında doldurulan iki çantanın güvenlik güçlerince ele geçirildiğini açıklamıştı. Kanyon bölgesine kaçan 3 soyguncu için özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kar maskeli şüphelilerin olay öncesinde de ilçe merkezine doğru yürüdükleri anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Karabük'te Kuyumcu Soygununda Müşterinin Dalgınlığı Kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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